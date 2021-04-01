Диетолог рассказал, каким людям легче всего похудеть

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Уровень расхода энергии и степень пластичности метаболизма влияют на то, насколько тяжело или просто человек может сбросить лишний вес. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В интервью радио Sputnik Гинзбург объяснил , что следует говорить не о «быстром» или «медленном» метаболизме, а о высоком и низком расходе энергии.

Ещё есть одно понятие — так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход, — сказал врач.

По словам Гинзбурга, есть люди, которым часто хочется есть, при этом потратить накопленную энергию у них не получается. При этом другие выдерживают длинные паузы между приемами пищи, едят один-два раза в день и прекрасно себя чувствуют. Таким образом, людям с пластичным метаболизмом, активно переключающимся на расход энергии, худеть гораздо легче. Данное свойство присуще в основном молодым людям, которые любят много двигаться и проводить время на открытом воздухе.

Такие люди обычно полнотой не отличаются, — сказал Михаил Гинзбург.

Основными средствами стимулирования метаболизма диетолог назвал активную ходьбу, полноценный сон, домашние упражнения и водные процедуры. Это поможет держать себя в форме, но зацикливаться на показателях веса всё же не стоит.

Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с её ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто «кость широкая». И это действует как извиняющее обстоятельство, — сказал Гинбург.

При этом он объяснил, что «широкая кость» — это миф, а масса костной ткани соответствует мышечному развитию и общей массе тела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несбалансированная диета приводит к снижению иммунитета и устойчивости к заболеваниям. Специалисты предостерегают граждан от экстремального похудения, поскольку пользы это не приносит.