Диетолог рассказал, каким должен быть рацион в жару

Жара является большой нагрузкой для организма, требует от него значительных затрат энергии. В такую погоду важно правильно питаться, чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, а также не спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказал главный внештатный диетолог РАН академик Виктор Тутельян.

Он порекомендовал отказаться от тяжёлой и трудноперевариваемой пищи — сосисок, сарделек, различных колбас, жирных супов. Лучше отдать предпочтение овощам, зелени и фруктам. Такой рацион полноценен, легко усваивается, не перегружает организм. Необходимый запас белка дадут молочные продукты и рыба.

Специалист отметил, что очень важно в жаркую погоду пить больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма — не менее двух литров в день. Это могут быть различные чаи — чёрный, зелёный, травяные — и другие напитки. При этом они не должны быть ледяными. Оптимальная температура для них — комнатная.

От газированных напитков лучше воздержаться. Они стимулируют желудочно-кишечный тракт к интенсивной работе, а это повышает нагрузку на организм.

Особый акцент диетолог сделал на ягодах и фруктах. В них содержатся все необходимые витамины и полезные вещества, клетчатка.

Лучше всего максимально использовать сезонность и впитать в себя всё, что можно, вкусно и приятно, — отметил эксперт.

Диетолог добавил, что дневной рацион следует распределять равномерно. Не следует чрезмерно наедаться в какое-то время суток. Он также посоветовал принимать поливитамины.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что самыми полезными являются чёрные и тёмно-синие ягоды — чёрная смородина, ежевика, жимолость, голубика. На втором месте находятся красные ягоды — малина, земляника, клубника.