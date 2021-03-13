Диетолог раскрыла причины эмоционального переедания

https://static.news.ru/photo/a93d74ac-84b8-11eb-94d9-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Привычка заедать стрессы и проблемы закладывается ещё в детстве, когда родители ругают ребёнка за проступки. Об этом рассказала специалист по расстройствам пищевого поведения Мария Демура. По словам эксперта, эмоциональное переедание — это, в первую очередь, снятие такого эмоционального напряжения.

Ещё когда в детстве маленький ребёнок злится, а ему этого делать запрещают. И даже стыдят его за это. То вот этот сценарий переходит во взрослую жизнь, когда у человека нет возможности осознавать, что с ним происходит. Нас не учат обращать внимание на тело, на чувства. С человеком что-то происходит непонятное, и ему это напряжение нужно снять, — отметила Демура.

Она рассказала, что напряжение непонятного генеза проще всего снять едой, что человек успешно и делает. Например, если женщина пришла домой после работы усталая, она вроде и неголодная, но состояние такое, как будто хочется, чтобы было как-то по-другому. Тогда она начинает есть, в результате включатся парасимпатическая нервная система, запускается желудок и кишечник, а всё остальное расслабляется. Потому что работает гормон, противоположный гормону стресса, пояснила Мария Демура телеканалу «Звезда».

По словам специалиста, часто за лишним весом кроются большие психологические проблемы и тогда за их решением уже нужно идти к психотерапевту. Со временем, если их не решать, зависимость от еды как от успокоительного будет только укрепляться и еда начнёт занимать слишком большую часть жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что лишние килограммы более опасны для здоровья мужчин, чем женщин. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила это гормональными особенностями организма. Избыточный вес только поможет пережить менопаузу представительницам прекрасной половины человечества, так как такие килограммы берут на себя роль эндокринного органа.

У мужчин эту роль на себя берёт живот, который начинает вырабатывать аналоги женских половых гормонов — эстрогенов. В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц, сказала она.