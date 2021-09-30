Диетолог назвала продукты для поднятия иммунитета осенью

Основой для хорошего иммунитета является соблюдение принципов здорового питания. Прежде всего, это повышение употребления определённых веществ. Диетолог Антонина Стародубова в беседе с NEWS.ru рассказала о том, какие продукты поспособствуют поднятию иммунитета осенью — в сезон простуд.

Прежде всего, это повышение употребления овощей и фруктов на регулярной основе, наличие цельнозерновых продуктов. Обязательно наличие в рационе источников белка — это может быть рыба, белое мясо, — сказала она.

Кроме того, врач советовала учитывать сезонность и цвет овощей и фруктов.

Чем больше там преобладает цвета — тем больше у них различных биологически активных соединений, — пояснила диетолог.

По словам Стародубовой, осенью не стоит забывать и про ягоды, которые также способствую повышению иммунитета. Чем более разнообразный рацион, тем больше организм защищён от разных заболеваний, отметила она.

Чеснок, хрен — тоже можно употреблять. Если нет заболеваний ЖКТ, конечно, потому что такие продукты могут привести к раздражению желудка, обострению хронических заболеваний ЖКТ. А если этого нет — значит, можно и даже нужно включать эти продукты в рацион, — заключила Стародубова.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как не заболеть осенью. По словам медика, для того чтобы не болеть и укрепить свой иммунитет осенью, необходимо хорошо спать, правильно питаться и не забывать про физическую нагрузку.