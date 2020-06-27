Диетолог назвала необходимые для похудения продукты

https://static.news.ru/photo/eb0caf66-b947-11ea-a590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что похудеть, не употребляя при этом клетчатку, невозможно, так как пищевые волокна выводят жир. Поэтому в меню должны быть овощи.

Об этом она сообщила в интервью «Вечерней Москве». По её словам, при похудении в рацион следует включить различные виды капусты. При этом женщины, испытывающие проблемы с щитовидной железой, должны перед этим проконсультироваться с врачом, так как они от капусты могут, наоборот, начать полнеть. Кроме того, стоит пить много жидкости. В меню надо добавить также огурцы, сельдерей и бобовые.

К блюдам стоит добавлять различные приправы, например чёрный и красный перец, имбирь. За счёт содержащихся в них пиперина, капсаицина и джинджерола улучшается кровообращение и повышается температура тела, что стимулирует пищеварение и обмен веществ.

Чтобы избавиться от тяги к сладкому, диетолог посоветовала добавлять в кофе, чай и какао корицу и ваниль.

Семечки и орехи содержат много магния, они также помогут отказаться от сладостей. Хороши кедровые орехи, — поделилась Соломатина.

Картофель, по её словам, лучше есть отварным и холодным. Тогда содержащийся в нём крахмал не будет препятствовать похудению. Репа или топинамбур могут стать полезной альтернативой картофелю.

Перед приготовлением тостов диетолог посоветовала класть хлеб в морозилку. Это позволит крахмалу видоизмениться и не отложиться на боках. Также она рекомендовала употреблять в пищу мясо — куриные грудки, мясо кролика и нежирную говядину. В начале дня следует съедать одно-два яйца, так как в них после термообработки содержится много ликопина, дающего много энергии, улучшающего работу мозга и физическую реакцию. Перед приёмом пищи лучше употребить немного овощного салата — это снизит аппетит. Диетолог также добавила, что желающим похудеть следует есть не спеша.

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