Диетолог назвала необходимые для похудения продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что похудеть, не употребляя при этом клетчатку, невозможно, так как пищевые волокна выводят жир. Поэтому в меню должны быть овощи.
Об этом она
К блюдам стоит добавлять различные приправы, например чёрный и красный перец, имбирь. За счёт содержащихся в них пиперина, капсаицина и джинджерола улучшается кровообращение и повышается температура тела, что стимулирует пищеварение и обмен веществ.
Чтобы избавиться от тяги к сладкому, диетолог посоветовала добавлять в кофе, чай и какао корицу и ваниль.
Семечки и орехи содержат много магния, они также помогут отказаться от сладостей. Хороши кедровые орехи, — поделилась Соломатина.
Картофель, по её словам, лучше есть отварным и холодным. Тогда содержащийся в нём крахмал не будет препятствовать похудению. Репа или топинамбур могут стать полезной альтернативой картофелю.
Перед приготовлением тостов диетолог посоветовала класть хлеб в морозилку. Это позволит крахмалу видоизмениться и не отложиться на боках. Также она рекомендовала употреблять в пищу мясо — куриные грудки, мясо кролика и нежирную говядину. В начале дня следует съедать одно-два яйца, так как в них после термообработки содержится много ликопина, дающего много энергии, улучшающего работу мозга и физическую реакцию. Перед приёмом пищи лучше употребить немного овощного салата — это снизит аппетит. Диетолог также добавила, что желающим похудеть следует есть не спеша.
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