Диетолог назвал продукты, которые можно есть на ночь

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Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты можно есть на ночь и при этом не бояться проблем со здоровьем и весом.

По словам врача, перед сном можно есть отварные яйца, омлет без молока, рыбу, куриное мясо и мясо другой птицы, яблоки, сырую морковь и огурцы.

Михаил Гинзбург пояснил, что яйца и омлет хорошо усваиваются организмом, рыба содержит омега-3, мясо птицы, из-за содержащегося в нём триптофана, стимулирует выработку мелатонина, который помогает заснуть, а названные овощи и яблоки содержат низкий гликемический индекс, сообщает «МедикФорум».

Он отметил, что когда человек жуёт яблоки, огурцы или морковь, то у него снижается тревожность, процесс жевания хрустящих овощей и фруктов успокаивает и помогает снизить гормон стресса кортизол.

Также врач порекомендовал есть отруби. Полезный перекус снизит всасывание сахаров и уровень инсулина за счёт клетчатки, а магний, который содержится в отрубях, расслабит ЦНС.

Диетолог напомнил, что все эти продукты можно есть перед сном только в качестве перекуса. Ужин должен быть завершён за два часа до сна как минимум.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Гинзбург посоветовал употреблять крапиву для борьбы с хронической усталостью. Он отметил, что чаще всего крапиву добавляют в салаты или супы. Однако от употребления крапивы стоит воздержаться тем, у кого проблемы с ЖКТ — есть гастрит или язва.