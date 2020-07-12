Варенье большинство диетологов считает полезным десертом. При высоком содержании сахара оно богато витаминами, содержащимися в плодах из которых сделано. Помимо традиционных видов, в продаже можно найти сладость из продуктов, которые не принято употреблять в пищу. У потенциальных покупателей варенье из шишек, лепестков роз, арбузных и апельсиновых корок часто вызывает смешанные чувства. NEWS.ru спросил диетологов о пользе и вреде необычного угощения.

Лакомство из лепестков роз обладает необычным, нежным вкусом. В интенсивно окрашенных цветках содержатся растительные соединения биофлавоноиды (их собирательно называют витамином Р). Они обладают антиоксидантной активностью. То есть могут приостановить старение и продлить молодость, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Но в само варенье полезные вещества почти не попадают. Значительная часть из них разрушается при нагревании. Поэтому такой десерт можно употреблять только ради «разнообразия в рационе», сообщила Дианова.

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Производители варенья из шишек утверждают, что продукт обладает множеством полезных качеств. Якобы в его составе присутствуют вещества, которые борются с усталостью, сонливостью, повышает тонус организма, сопротивляемость болезням. Врачи же более сдержаны в оценках. Необычное лакомство с точки зрения пользы не может сравниться с традиционным ягодным или фруктовым вареньем.

Плоды хвойных деревьев содержат в себе вещества, которые вяжут. Они могут определенным образом улучшить пищеварение. И это единственное преимущество. Но та же перетёртая смородина или малина несёт в себе больше пользы. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

А вот с вареньем из арбузных корок врач посоветовала быть осторожными. В кожуре бахчевых культур скапливаются опасные для здоровья вещества — нитраты и нитриты. Не зря врачи советуют оставлять немного мякоти, не доедая до корки.

Конечно же их количество будет уменьшаться при нагревании, но в целом это очень грубая клетчатка, из неё мы мало чего получим, она у нас пройдёт транзитом по кишечнику, — сообщает Дианова.

В любом варенье в принципе пользы мало, потому что это сахаросодержащий продукт. А там, где сахар, здоровье «отдыхает», сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург. Однако, он высказался в пользу оригинальных видов варенья. Некоторые из них помогают справиться с определёнными заболеваниями.

В них содержатся полезные природные соединения флавоноиды. В небольших количествах их можно использовать, например, при простуде для стимуляции иммунитета. То есть они близки к таким видам продуктов питания, как бальзамы. Михаил Гинзбург доктор медицинских наук и диетолог доктор медицинских наук и диетолог

Вопрос о наличии токсичных веществ в варенье из таких компонентов, по словам диетолога «никто не изучал». Ему неизвестны случаи отравления подобным продуктом. Чего не скажешь о лакомстве из вишни и абрикоса. В их косточках содержится токсичные компоненты цианиды. Они могут стать причиной тяжёлого пищевого отправления.

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Диетологи рекомендуют любителям необычного варенья попробовать лакомство из овощей. Пользы в нём значительно больше, чем в десерте «из корок». Например, варенье из баклажанов содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества. Лакомство из помидоров черри богато витамином С, калием, фолатами и витамином К. А также плоды являются основным источником мощного антиоксиданта ликопина. Варенье из кабачков имеет необычный вкус и содержит калий, кальций, железо, магний, необходимые сердцу, мозгу, мышцам и печени.