Дерматолог рассказала о зависимости, вызываемой косметикой

https://static.news.ru/photo/4f370b7e-9428-11eb-b9a3-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: plasticology.ru

Крема и мази, имеющие в своём составе гормоны, могут привести к настоящей зависимости от косметики. Данные препараты назначают для лечения кожных заболеваний, процесс лечения контролируют медики. Обычная косметика, используемая для красоты, подобных веществ не содержит. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

В интервью агентству ПРАЙМ Пащенко объяснила , что явления, которые люди принимают за зависимость, на самом деле являются обычным привыканием кожи к компонентам косметического средства, которое ведёт к исчезновению какой-либо реакции на препарат.

Для достижения максимального результата необходимо использование косметики в течение 2–3 месяцев. В результате чего происходит полное обновление кожи и кумуляция необходимых ингредиентов, с последующим их расходом на восстановление кожи, — сказала врач.

Поэтому когда кожа «напитается» одним препаратом, его следует сменить на другой или добавить новое средство к уже существующему.

Также эксперт рекомендовала при покупке средств обращать внимание на их состав, который содержит как полезные, так и нежелательные вещества. Лучше, если рекомендацию по выбору косметики вам даст врач, резюмировала Екатерина Пащенко.

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