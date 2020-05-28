Дерматолог рассказала, могут ли маски вызывать аллергию

https://static.news.ru/photo/04bf992e-a128-11ea-a43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Врач-дерматолог Лариса Алексеева рассказала, как правильно выбирать медицинские маски аллергикам и какие средства индивидуальной защиты не спровоцируют аллергии.

Если человек правильно носит одноразовые сертифицированные маски из аптеки и не более двух часов, то ничего не будет — никаких аллергических реакций. Эти маски специально сделаны из такого материала, который является гипоаллергенным. Они проверены многими годами на хирургах, которые по 8–10 часов стоят в этих масках в операционных. Давно эти материалы проверены и сертифицированы, — привели слова дерматолога на портале радио Sputnik.

Она добавила, что причина аллергии — не в медицинских масках. У аллергиков будет аллергия независимо от наличия маски на лице или её отсутствия.

Как писал NEWS.ru ранее, врач-дерматовенеролог Марина Горностаева рассказала, как сохранить здоровой кожу рук после длительного ношения медицинских перчаток. Она сообщила, что перчатки нужно носить не более двух часов, тщательно мыть руки до и после перчаток, а также использовать питательный крем для рук.