Дерматолог назвал лучшую процедуру ухода за кожей

https://static.news.ru/photo/a4f2f31c-92a6-11eb-ba50-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Клиенты косметолога часто перебарщивают с процедурами, нанося одно средство за другим. Лучший способ ухода, считают эксперты, свести всё к трём этапам: очищение, увлажнение и защита от солнца.

В беседе с изданием Forbes косметолог-дерматолог Пол Джаррод Франко из Нью-Йорка отметил, что лучше ничего не усложнять, потому что «много — не значит хорошо».

Будь то уход за кожей, косметические процедуры, питание или физические упражнения — жизнь не должна быть такой сложной, — отметил доктор.

Он отметил, что лучше всего промыть кожу чистой тёплой водой, нанести средство подходящее типу кожи на основе альфа-бета гидрокислот для жирной или вялой кожи и масляные средства — для сухих типов кожи. После чего обязательно помассировать лицо и шею круговыми движениями.

Очистка кожи завершена — промываем и обтираем лицо полотенцем. Увлажнение можно доверить средствам с гиалуроновой кислотой и розовой водой. Утром ко всем этому стоит добавить солнцезащитный крем.

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