Учёные увидели в излишнем весе угрозы осложнений при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/f927de82-f410-11ea-956e-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Исследование учёных показало, что среди тяжёлых больных COVID-19 много людей с ожирением. Однако последние данные свидетельствуют, что даже небольшой избыточный вес значительно повышает риск осложнений при заражении коронавирусом.

Американские учёные изучили данные 399 тысяч пациентов. Выяснилось, что с ожирением при COVID-19 в 2,13 раза чаще нужна госпитализация, в 1,74 раза — искусственная вентиляция лёгких, а люди с избыточным весом в 1,48 раза чаще умирают, пишет Science.

Эксперты считают, что причины такого влияния веса на течение болезни кроются в том, что ожирение нарушает работу всей иммунной системы. Жир замещает ткани, которые производят иммунные клетки. Кроме того, большой живот давит на диафрагму, из-за этого сокращается объём лёгких, а кровь переносит меньше кислорода. Лишний вес также усиливает образование в кровеносных сосудах тромбов, которые часто сопутствуют COVID-19.

Врачи советуют тем, у кого есть избыточный вес, быть особенно осторожными, носить маски, мыть руки и избегать скопления людей. Чтобы улучшить обмен веществ, нужно делать физические упражнения, а если сбросить хотя бы несколько лишних килограммов, то это существенно снизит риски осложнений при коронавирусе.

По данным Росстата, в России «нормальный» вес имеют лишь 34% мужчин и 38,1% женщин.

Ранее исследования жителей 45 регионов страны показали, что после снятия режима самоизоляции в стране большинство россиян набрали лишний вес. Результаты испытаний порядка 10 тысяч человек в возрасте от 25 до 55 лет показали, что за время карантина их физическая форма ухудшилась. У 80% обследованных людей выявлен лишний вес, у 65% снижены функциональные способности и силовые показатели, сообщал NEWS.ru.