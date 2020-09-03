Доля россиян с избыточным весом после самоизоляции выросла до 80%

Исследования показали, что после снятия режима самоизоляции в стране около 80% россиян набрали лишний вес.
Данные были получены в ходе тестирования жителей 45 регионов страны, в рамках которого эксперты оценивали объективный уровень физической подготовки граждан и давали рекомендации по составлению комплекса упражнений, говорится в пресс-релизе Национального фитнес-сообщества.
Результаты испытаний порядка 10 тысяч человек в возрасте от 25 до 55 лет показали, что за время карантина физическая форма россиян ухудшилась.
У 80% обследованных людей выявлен лишний вес, у 65% снижены функциональные способности и силовые показатели, — отмечается в пресс-релизе.
Тестирование включало в себя измерение пульса и артериального давления, тестирование сердечно-сосудистой системы, оценку антропометрических параметров и различные фитнес-тесты. Все участники испытаний получили личные карты с результатами, рекомендациями и противопоказаниями в спорте.
Потребность россиян в занятиях физкультурой и спортом достигла своего пика. Люди, как никогда ранее, ощутили необходимость в движении, заботе о здоровье и его сохранении, — считает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что после пандемии спрос на услуги спортивных клубов в России упал на 30%, так как в условиях пандемии многие предпочитают заниматься дома.
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