Доля россиян с избыточным весом после самоизоляции выросла до 80%

https://static.news.ru/photo/5a0fdeee-edc6-11ea-9a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Исследования показали, что после снятия режима самоизоляции в стране около 80% россиян набрали лишний вес.

Данные были получены в ходе тестирования жителей 45 регионов страны, в рамках которого эксперты оценивали объективный уровень физической подготовки граждан и давали рекомендации по составлению комплекса упражнений, говорится в пресс-релизе Национального фитнес-сообщества.

Результаты испытаний порядка 10 тысяч человек в возрасте от 25 до 55 лет показали, что за время карантина физическая форма россиян ухудшилась.

У 80% обследованных людей выявлен лишний вес, у 65% снижены функциональные способности и силовые показатели, — отмечается в пресс-релизе.

Тестирование включало в себя измерение пульса и артериального давления, тестирование сердечно-сосудистой системы, оценку антропометрических параметров и различные фитнес-тесты. Все участники испытаний получили личные карты с результатами, рекомендациями и противопоказаниями в спорте.

Потребность россиян в занятиях физкультурой и спортом достигла своего пика. Люди, как никогда ранее, ощутили необходимость в движении, заботе о здоровье и его сохранении, — считает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что после пандемии спрос на услуги спортивных клубов в России упал на 30%, так как в условиях пандемии многие предпочитают заниматься дома.