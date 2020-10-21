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Часть вакцин «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот в ноябре

17:26, 21 октября 2020 10
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Старт пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» может состояться в ноябре 2020 года, в этот же месяц часть вакцины может поступить в гражданский оборот, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдёт в ноябре, — отметил Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что Максютов рассказал о преимуществах вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона».

По его словам, серьёзным преимуществом препарата является эффективность против изменяющихся вариантов COVID-19, так как средство сфокусировано на участках вируса, которые не изменяются.

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