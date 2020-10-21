Часть вакцин «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот в ноябре

https://static.news.ru/photo/82138210-13aa-11eb-97e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Старт пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» может состояться в ноябре 2020 года, в этот же месяц часть вакцины может поступить в гражданский оборот, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдёт в ноябре, — отметил Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что Максютов рассказал о преимуществах вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона».

По его словам, серьёзным преимуществом препарата является эффективность против изменяющихся вариантов COVID-19, так как средство сфокусировано на участках вируса, которые не изменяются.