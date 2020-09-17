Инсульт из-за грыжи: какие болезни позвоночника сокращают жизнь

Серьёзные болезни опорно-двигательного аппарата ударяют по всему организму человека. Некоторые недуги не только вызывают хроническую боль, сокращая продолжительность жизни, но и могут обернуться летальным исходом. NEWS.ru спросил врачей-ортопедов, какие болезни спины и суставов являются самыми опасными и ведут к потере здоровья.

Одним из самых коварных заболеваний опорно-двигательного аппарата является анкилозирующий спондилоартрит или болезнь Бехтерева, сообщил в разговоре с NEWS.ru ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Из-за этого недуга суставы в организме воспаляются, происходит постепенное ограничение их подвижности. В результате позвоночник полностью утрачивает свою гибкость. Может развиться его выраженная деформация, например, серьёзный прогиб вперёд.

Эта болезнь влияет на весь организм, артерии сдавливаются, пережимаются, кровоток нарушается. Постепенно развивается так называемая полиорганная недостаточность — нарушаются функции многих внутренних органов, человек постепенно угасает. Андрей Литвиненко ортопед-травматолог ортопед-травматолог

Спондилолистез — так называют ещё одну болезнь опорно-двигательного аппарата, которая значительно укорачивает жизнь и может привести к смерти, сообщил доктор Литвиненко. У больных происходит смещение одного из позвонков относительно нижележащего вперед или назад. Позвоночный столб оказывается деформированным.

Это как в ровном девятиэтажном доме пять верхних этажей съехали в сторону. Понятно, что конструкция оказалась нарушена, а людям жить там уже некомфортно или просто невозможно, —​ отмечает Андрей Литвиненко.

Спондилолистез чаще всего встречается в шейном и поясничном отделах позвоночника, обладающих большей подвижностью. Он приводит к сдавливанию нервов и нарушению работы спинного мозга. Человек быстро перестаёт нормально ходить и пересаживается на инвалидную коляску.

Все существующие хронические заболевания обостряются при постоянном нахождении в сидячем положении. Особенно со стороны почек и сердца. Они могут привести к летальному исходу, — сообщил врач.

Даже запущенный остеохондроз может закончиться очень печально. Заболевание характеризуется развитием изменений в хрящах межпозвоночных дисков и реактивными процессами в окружающих их тканях. При сдавливании седалищного нерва человек может утратить способность ходить. А постоянное пребывание в инвалидном кресле приведёт к медленной смерти.

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Искривление позвоночника (сколиоз) также косвенно влияет на продолжительность жизни, предупреждают врачи. Искривление грудной клетки может нарушить функцию лёгких. Постепенно это может спровоцировать хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие недуги.

Грыжи межпозвоночных дисков нижнего отдела позвоночника также имеют далекоидущие последствия. Они могут приводить к затруднённому мочеиспусканию или недержанию мочи, сообщил в беседе с NEWS.ru нейрохирург и кандидат медицинских наук Алексей Кащеев. Такой пациент рискует «приобрести тяжёлые нарушения функций тазовых органов», например, заболевания почек.

Грыжи в шейном отделе могут вызвать синдром шейной миелопатии, сообщил врач. Инородный объект сдавливает спинной мозг, формируя очаг инсульта. Это угрожающее жизни состояние.

На фоне любой хронической боли всегда увеличивается риск инсульта или инфаркта, добавил доктор. Также боль провоцирует хронический стресс и может вызвать серьёзные нарушения психики, вплоть до глубокой депрессии. Продолжительность жизни совращается из-за хронически подавленного эмоционального состояния, добавил Алексей Кащеев.