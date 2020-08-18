Переоценка ценностей: после карантина россияне захотели стать родителями

В России примерно 15% семейных пар бесплодны — таковы данные Российского общества акушеров-гинекологов. Бесплодием называют состояние репродуктивной системы, когда беременность не наступает в течение года при регулярной половой жизни. Врачи бьют тревогу: неспособных зачать ребёнка мужчин и женщин становится всё больше. Главная причина — плохое состояние репродуктивной системы, вызванное гормональными нарушениями и вредными привычками. После карантина врачи-репродуктологи заявили о выросшем количестве пациентов — бездетные россияне захотели стать родителям. NEWS.ru узнал у медиков, почему самоизоляция сподвигла людей к стремлению родить детей.

После самоизоляции количество запросов на лечение бесплодия выросло на 20%, сообщила в беседе с NEWS.ru гинеколог, главный врач Медицинского женского центра Татьяна Кузнецова. По её словам, в период карантина многие люди совершили «переоценку ценностей и поняли, что главное в жизни иметь крепкую семью».

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Часть пациенток принялись лечить бесплодие, о котором знали раньше, но откладывали терапию, потому что не готовы были рожать. Другие не знали о своём диагнозе: его поставили недавно, после тщетных попыток зачать ребёнка. Большинство случаев поддаются лечению, отметила Кузнецова. Главное — выяснить причину ненаступления беременности. Обычно диагностика занимает примерно месяц, а лечение — два месяца.

Причины бесплодия и его лечение

Как рассказала врач, одна из самых распространённых причин женского бесплодия — это эндометриоз. Так называют патологическое разрастание эндометрия (ткани, выстилающей слизистую оболочки матки) в другие органы — яичники, маточные трубы, мочевой пузырь, брюшину или прямую кишку. Наукой пока не установлены точные причины появления недуга, зато найдены способы его успешного лечения. После медикаментозной терапии или оперативного вмешательства долгожданная беременность наступает.

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Вторая по распространённости причина женского бесплодия — наличие спаечного процесса в малом тазу. Это состояние, при котором в репродуктивных органах образуются соединения (тяжи). В основном это происходит из-за инфекций и последующего воспаления. Патологический процесс приводит к тому, что брюшина покрывается налётом из фибрина — особого белка. В результате он склеивает ближайшие ткани. Это позволяет остановить распространение воспаления, но склеенные ткани успевают срастаться, что делает процесс оплодотворения невозможным.

При обследовании пары всё чаще оказывается, что бесплодна не женщина, а мужчина. Как сообщила Кузнецова, если в советское время примерно 20% представителей сильного пола были не способны к зачатию, то сейчас таких больше 40%.

Главные причины — неправильный образ жизни, который ведут многие мужчины. Это малоподвижный образ жизни, обилие алкоголя, наркотические средства. А также хроническое воспаление, полученное в результате перенесённых инфекций. Татьяна Кузнецова директор «Женского медицинского центра» директор «Женского медицинского центра»

Также к бесплодию могут привести эндокринные нарушения. Например, гипофункция яичников, сообщил в беседе с NEWS.ru президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Так называют большую группу патологических состояний, вызванных ослаблением нормальной гормональной работы яичников. Распространённое явление — снижение выработки эстрогенов (женских половых гормонов) яичниками. Из-за этого яйцеклетка созревает плохо или вообще не созревает. Причин развития патологии несколько — стрессы в период полового созревания, плохое питание и генетические особенности. Современная медицина готова помочь таким женщинам.

Эндокринное бесплодие лечится почти в 100% случаев. Сейчас существуют действенные препараты, которые помогают восстановить репродуктивную функцию и заставить яйцеклетку полноценно созревать. Владимир Серов президент Российского общества акушеров-гинекологов президент Российского общества акушеров-гинекологов

Примерно 25% всех случаев бесплодия лечится с помощью медикаментов или операций, после чего женщина успешно рожает ребёнка, сообщил Владимир Серов.