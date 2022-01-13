Бастрыкин раскрыл подробности о мотивах казанского стрелка

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Для снижения риска заражения коронавирусом в общественном транспорте можно ввести разное время начала рабочего дня. Тем самым сотрудники соседних предприятий не будут приезжать на работу одновременно, заявил РИА Новости академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он рекомендовал привитым и непривитым гражданам, которые пользуются метрополитеном и общественным транспортом, использовать маски.

Я бы сейчас даже, знаете, ввёл <...> дробный график начала рабочего дня — кому-то в 8, кому-то в 8:30, кому-то в 9, кому-то в 9:30, то есть разгрузить транспорт в...