Бастрыкин раскрыл подробности о мотивах казанского стрелка
Анна Акимова
Анна Акимова
10:23, 13 января 2022
Ильназ ГалявиевФото: Егор Алеев/ТАСС
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Ильназ Галявиев, совершивший массовое убийство в учебном заведении Казани, готовил преступление несколько месяцев, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передаёт РИА Новости. 10 декабря стрелку предъявили окончательное обвинение в соответствии с четырьмя статьями УК РФ, в частности, убийство двух и более лиц и изготовление взрывного устройства.
Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершённых с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «колумбайн», — сказал Бастрыкин.