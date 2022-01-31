Аритмолог рассказал про настоящий вред кофе

Профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что кофе принято относить к факторам, влияющим на миокард на клеточном уровне, но на самом деле напиток влияет больше всего на мозг. По словам эксперта, в умеренных дозах кофеин может снижать усталость и повышать бдительность. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Органом — мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце. В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность, — рассказал Ардашев.

Он пояснил, что кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора и поэтому кофе «бодрит и придает сил». Аритмолог предупредил, что вред сердцу может быть нанесён, если превысить суточную норму потребления кофе.

Ранее врач-кардиолог Дарья Сергеева заявила, что существуют два вида факторов инсульта — модифицируемые и немодифицируемые. К последней группе относятся такие параметры, как мужской пол, возраст выше 60 лет, а также болезни сердца в семье. По словам врача, человек может контролировать модифицируемые факторы, чтобы не допустить болезнь. К этим факторам относятся артериальная гипертензия, атеросклероз и высокий уровень холестерина в крови.