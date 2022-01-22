Кардиолог рассказала, как предотвратить инсульт

Врач-кардиолог Дарья Сергеева заявила, что существуют два вида факторов инсульта — модифицируемые и немодифицируемые. К последней группе относятся такие параметры, как мужской пол, возраст выше 60 лет, а также болезни сердца в семье. По словам врача, человек может контролировать модифицируемые факторы, чтобы не допустить болезнь. К этим факторам относятся артериальная гипертензия, атеросклероз и высокий уровень холестерина в крови. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

Частой причиной инсульта становится повышенное артериальное давление. Людям старше 40 лет необходимо измерять давление один-два раза в год. Если давление выше 140/90, стоит обратиться к врачу, — порекомендовала Сергеева.

Кардиолог отметила, что любые изменения, которые отходят от нормы должны стать причиной похода к врачу. При этом она добавила, что здоровым людям следует соблюдать стандартные рекомендации по здоровому образу жизни: разнообразно питаться, заниматься физическими нагрузками, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что несмотря на популярность имбиря в период простудных заболеваний, его не стоит употреблять одновременно с приёмом некоторых лекарственных препаратов. Она отметила, что в сочетании с некоторыми жаропонижающими имбирь может приводить к нарушению свёртываемости крови.