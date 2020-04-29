Антитела не гарантируют защиту от коронавируса в дальнейшем

https://static.news.ru/photo/2ce6a4e4-8ad3-11ea-8106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что наличие антител в организме не даёт гарантий на то, что человек больше не сможет заразиться коронавирусом.

Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции, — сказала она в интервью ТАСС.

Вуйнович отметила, что в настоящее время важно набирать знания о вирусе. Россия, по её словам, проводит большие исследования.

Как ранее писал NEWS.ru, на данный момент не было зафиксировано ни одного случая, когда взрослый человек заразился бы коронавирусной инфекцией нового типа от ребёнка, сообщил профессор Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Рассел Вайнер.