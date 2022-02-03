Анна Попова: карантин для переболевших будет отменён

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID, будет отменён. Причина в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл. По словам Поповой, изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Это — особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что особенность «омикрон»-штамма заключается в том, что он очень быстро передаётся от человека к человеку. Но при этом многие болеют бессимптомно. Так, в целом в России примерно 17-20% граждан болеют бессимптомно, в Москве этот показатель — 40%.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачебную практику по использованию кроверазжижающих препаратов при лечении пациентов с лёгким течением коронавируса. Он пояснил, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, такие действия противопоказаны, так как у людей может начаться кровоизлияние в мозг и желудок.