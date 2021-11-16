Опубликован рейтинг самых «курящих» стран Евросоюза

Аналитики составили рейтинг стран ЕС с самым курящими гражданами. Лидером оказалась Болгария, где вредной привычке подвержена почти треть взрослого населения, пишет Европейское статистическое агентство.

По данным Евростата за 2019 год, 29% болгар в возрасте от 18 до 70 лет курят каждый день, причём многие из них тратят на табачные изделия до 25% семейного бюджета. За Болгарией следуют Греция (23,6%), Латвия (22,1%), Германия (21,9%) и Хорватия (21,8%).

Меньше всего курильщиков оказалось в Швеции (6,4%), Финляндии (9,9%), Люксембурге (10,5%), Португалии (11,5%) и Дании (11,7%). При этом интересно, что шведки и датчанки курят больше мужчин в своей стране.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что заражённые коронавирусом курильщики и вейперы более активно распространяют инфекцию, так как выдыхают заразный дым. Он аргументировал свою позицию тем, что радиус распространения заразного дыма составляет примерно полтора-два метра. Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно просить курильщика курить в отведённых для этого местах, а также надевать маску при встрече с курящим на улице человеком.