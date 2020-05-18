Затянувшийся карантин может спровоцировать рост женского алкоголизма в России, с таким заявлением выступил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Главная причина — участившиеся случаи домашнего насилия в семьях. Побои и оскорбления супруга провоцируют женщин искать спасение в алкоголе. Среди других причин эксперты выделяют неустроенность в личной жизни и страх одиночества. Учёные же доказали, что обилие спиртного рождает лишь новые страхи.

После отмены режима самоизоляции в России увеличится количество женщин, страдающих алкогольной зависимостью, такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал президент Независимой наркологической гильдии и врач — психиатр-нарколог Руслан Исаев. Он связал это с ростом домашнего насилия. В 30% случаев дамы начинают злоупотреблять спиртными напитками из-за агрессивных действий супруга, сообщил эксперт. Ранее данные, которые свидетельствуют о том, что количество жалоб на домашнее насилие выросло в период пандемии в 2,5 раза, обнародовала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В марте таких сообщений было 6054, а в апреле — уже более 13 тысяч. По мнению нарколога, некоторые женщины с помощью алкоголя пытаются уйти от проблем в семье.

Пока продолжается режим самоизоляции, мы не видим реальный процент алкоголизации женщин. Оценим масштабы проблемы, когда врачи начнут работать в обычном режиме. Предполагаю, что поток пациенток у наркологов увеличится. Руслан Исаев президент Независимой наркологической гильдии и врач-нарколог президент Независимой наркологической гильдии и врач-нарколог

Сейчас среди пациентов наркологов в среднем 75% мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, и 25% женщин. После карантина данные будут другими, прогнозирует эксперт. Он добавил, что дамы, склонные к алкоголизму, чаще отличаются большей импульсивностью и эмоциональностью по сравнению с малопьющими или непьющими представительницами слабого пола.

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Мужчина злоупотребляет спиртным из-за проблем на работе или её отсутствия, женщина же «прикладывается к бутылке» из-за неустроенности в личной жизни и одиночества, отметил ещё одну закономерность врач — психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

Обычно женский алкоголизм связан с какой-либо незакрытой потребностью. Например, в любви или поддержке. Бывает, что она испытывает тревогу и страх перед будущим. Может быть несколько причин. У женщин эмоциональная сфера развита сильнее, чем у мужчин. Поэтому различных переживаний у них больше. Алексей Магалиф врач — психиатр-нарколог врач — психиатр-нарколог

Не лечит, а калечит

Алкоголь называют «анестезией для души», считается, что он снижает остроту переживаний у человека. Проблемы кажутся незначительными, но самое главное — уходят страхи. Учёным удалось опровергнуть это заблуждение. Злоупотребление спиртным лишь провоцирует новые душевые переживания.

Актуальные страхи женщин, склонных к алкогольной зависимости, проанализировала в своём исследовании кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии Волгоградского государственного медицинского университета Валентина Болучевская. Выяснилось, что дамы, злоупотребляющие спиртным и непьющие, боятся разных вещей.

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Страх сумасшествия посещает женщин с алкогольной зависимостью в два раза чаще, чем непьющих. Также любительницы спиртного в полтора раза чаще избегают ответственности, чем те, кто ведёт трезвый образ жизни. Такая же разница в показателях среди женщин касаемо страха перед будущим.

Представительницы прекрасного пола, любящие выпить, не опасаются многих вещей, которые тревожат женщин без этой зависимости. Например, в два раза меньше их страшит болезнь близких и в 1,5 раза реже пугают изменения в личной жизни.

Это свидетельствует о том, что здоровые женщины привыкли заботиться и беспокоиться не только о себе, но и о родственниках, а пациентки наркологии эгоистичны, и их не волнует, что происходит вокруг, их интересуют в первую очередь своё здоровье и свои потребности, — комментирует результаты автор исследования.

Поскольку алкоголизм — это сознательный способ уйти от действительности, то человек в хроническом состоянии опьянения в меньшей степени ощущает ответственность за себя и близких, прокомментировала результаты научной работы психолог Виктория Мещерина. Взамен он получает вечный страх сойти с ума после неумеренного потребления горячительных напитков. Со многими это действительно происходит.

По данным ВОЗ, среднестатистический россиянин потребляет 11,7 л чистого алкоголя в год. Наша страна занимает 16-е место в списке самых «пьющих» государств мира. На первом месте оказалась Республика Молдова. Там потребляют 15,2 л чистого спирта на душу населения. По данным проекта «Трезвая Россия», самыми «пьющими» регионами России являются Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия. Меньше всего любителей алкоголя в Чечне, Ингушетии и Дагестане.