Академик РАН разъяснил свои слова о снижении иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/820463c2-1141-11eb-9170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Академик РАН разъяснил слова о снижении иммунитета к COVID-19. Антитела сохраняются, но при снижении уровня тест-системы не могут их определить, уточнил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Снижение уровня антител не означает исчезновения иммунитета, поскольку формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом, — пояснил он.

Учёный, слова которого приводит ТАСС, добавил, что при бессимптомном течении COVID-19 антитела также вырабатываются, но носят нестойкий характер.

Сегодня СМИ со ссылкой на учёного сообщили, что порядка 15–20% пациентов, перенёсших коронавирус, теряют антитела к нему в течение нескольких месяцев после излечения.

Ранее учёные из Гарвардского университета выяснили, почему иммунитет к COVID-19 существует относительно недолго. Это связано с появлением в крови больных специфических белков TNF, они мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2, писал NEWS.ru.