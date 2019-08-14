https://static.news.ru/photo/2943d11c-be8d-11e9-a998-fa163e074e61_660.jpg Фил Спенсер Фото: BagoGames/CC BY 2.0/flickr.com

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал о главных задачах, которые стоят перед разработчиками консоли следующего поколения Xbox Scarlett. Команда в первую очередь хочет сосредоточиться на частоте кадров и играбельности.

По словам Спенсера, они намерены гарантировать, чтобы игра работала с максимально возможной частотой кадров, и поэтому нацелены на 60 кадров в секунду при разрешении 4K.

Другая, не менее важная задача Xbox — обеспечить высокую скорость загрузки, чтобы владелец консоли смог зайти в игру настолько быстро, насколько это возможно. Как заявил Спенсер, в компании также продолжат развивать обратную совместимость.

Мы хотим быть уверенными, что поколения могут играть друг с другом, поэтому если вы получите следующее поколение раньше, а кто-то останется в стороне, то, если игры будут поддерживать обе платформы, вы бы смогли играть с разных поколений, — уверяет глава Xbox.

Вместе с обратной совместимостью игр создатели Xbox Scarlett намерены сделать то же самое и с контроллерами. Таким образом, игроки, привыкшие к определённому типу игрового манипулятора, смогут не менять его при покупке новой консоли.

Microsoft поделилась первыми подробностями о Xbox Scarlett на выставке E3 2019. Устройство оснащено процессором AMD Zen 2 и архитектурой Navi. По словам разработчиков, новинка не только поддерживает до 120 кадров в секунду, но и трассировку лучей и разрешение 8K. Xbox Scarlett также использует SSD нового поколения и будет «в четыре раза мощнее Xbox One».

Новая консоль поступит в продажу в конце 2020 года.

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