Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены «пробить потолок» игроиндустрии

https://static.news.ru/photo/f49d549a-e9e4-11ea-a813-fa163e074e61_660.jpg Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World, занимающаяся разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, намерена повторить успех «Ведьмака» от CD Projekt RED и обойти всех конкурентов.

Всё нужно сделать идеально, пробить потолок индустрии, как это делал тот же «Ведьмак». И знаете что? Мы чувствуем в себе силы для того, чтобы это сделать, — написал в Discord менеджер компании по связям с общественностью с ником Rock_4.

Он сообщил, что GSC Game World будет работать над S.T.A.L.K.E.R. 2 самостоятельно, без помощи со стороны Microsoft. Кроме того, подчеркнул, что новая игра не будет копировать Fallout 2, New Vegas, Call of Duty и другие успешные проекты. Дату релиза менеджер не раскрыл.

Шутер от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2 был анонсирован в мае 2018 года, первый постер разработчики представили в марте 2019-го, а первый скриншот — спустя ещё год, в марте 2020-го. Как писал NEWS.ru, первый трейлер игры создатели продемонстрировали на презентации Xbox Game Showcase.

Проект является продолжением культовой игры S.T.A.L.K.E.R., вышедшей в 2002 году. Она была разработана на основе повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, снятого по её мотивам фильма режиссёра Андрея Тарковского «Сталкер» и реальной Чернобыльской зоны. Первая игра состоит из трёх частей: «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».