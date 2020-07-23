Xbox Game Showcase презентовала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

https://static.news.ru/photo/b14bf062-cd23-11ea-9fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: GSC Game World

Организаторы презентации Xbox Game Showcase показали первый трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. На данный момент дата релиза остаётся неизвестной.

На сегодняшний день S.T.A.L.K.E.R. является франшизой, которую выпускает украинская студия GSC Game World. Это шутер от первого лица. Серия игр состоит из трёх частей. В частности, «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».

Первый постер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был представлен в апреле 2019 года.

Как информировал NEWS.ru, директор студии Сергей Григорович анонсировал сиквел культового боевика от первого лица в мае 2018 года. Позже в том же месяце директор издательского направления Epic Games Сергей Галёнкин сообщил, что проект находится на уровне дизайн-документов и для него, скорее всего, пока не написано ни строчки кода.