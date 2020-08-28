Sony пообещала продолжить портирование консольных эксклюзивов на ПК

https://static.news.ru/photo/d8838760-ea8f-11ea-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Morin/Global Look Press

Компания Sony намерена продолжать перенос своих консольных игр на ПК. Таким образом руководство рассчитывает привлечь больше внимания к PlayStation и расширить круг пользователей, для которых она может стать основной платформой.

Это позволит увеличить количество игрового времени на PS, что повлечёт за собой рост доходов, говорится в финансовом отчёте компании.

Игры, которые могут быть портированы на ПК, в отчёте не упоминаются. Однако существуют вероятность, что в их числе будут Dreams и God of War, авторы которых ранее допускали такую возможность.

Кроме того, Sony собирается развивать направление VR и приобретать сторонние студии разработчиков в целях усиления Worldwide Studios.

В текущем году Sony перенесла на ПК ряд эксклюзивов, в числе которых Death Stranding, Detroit: Become Human и Horizon Zero Dawn.

Ранее NEWS.ru писал, что Sony представила консоль следующего поколения PlayStation 5, а также анонсировала несколько игр для неё. В частности, расширенную и улучшенную версию GTA V, а также бесплатный доступ к мультиплеерной GTA Online на три месяца всем купившим новую консоль, продолжение «Человека-паука» под названием Miles Morales, Gran Turismo 7, GhostWire: Tokyo, Godfall.