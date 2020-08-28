Sony пообещала продолжить портирование консольных эксклюзивов на ПК

Компания Sony намерена продолжать перенос своих консольных игр на ПК. Таким образом руководство рассчитывает привлечь больше внимания к PlayStation и расширить круг пользователей, для которых она может стать основной платформой.
Это позволит увеличить количество игрового времени на PS, что повлечёт за собой рост доходов,
Игры, которые могут быть портированы на ПК, в отчёте не упоминаются. Однако существуют вероятность, что в их числе будут Dreams и God of War, авторы которых ранее допускали такую возможность.
Кроме того, Sony собирается развивать направление VR и приобретать сторонние студии разработчиков в целях усиления Worldwide Studios.
В текущем году Sony перенесла на ПК ряд эксклюзивов, в числе которых Death Stranding, Detroit: Become Human и Horizon Zero Dawn.
Ранее NEWS.ru писал, что Sony представила консоль следующего поколения PlayStation 5, а также анонсировала несколько игр для неё. В частности, расширенную и улучшенную версию GTA V, а также бесплатный доступ к мультиплеерной GTA Online на три месяца всем купившим новую консоль, продолжение «Человека-паука» под названием Miles Morales, Gran Turismo 7, GhostWire: Tokyo, Godfall.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен