Netflix купил себе игровую студию

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Американский стриминговый сервис Netflix приобрёл инди-разработчика Night School Studio. Компании выпустили совместное заявление после сделки. Студия известна по таким играм как Oxenfree и After Party. Об этом сообщает портал Deadline.

Мы вдохновлены смелой миссией разработчиков — установить новую планку повествования в видеоиграх. Их приверженность художественному мастерству делают их бесценными партнёрами, — заявил вице-президент Netflix по разработке игр Майк Верду.

Штаб-квартира Night School Studio находится в Глендейле, штат Калифорния. Компанию основали в 2014 году бывшие разработчики Telltale games и Disney Interactive Studios Шон Кранкел и Адам Хайнс. В 2022 году студия планирует выпустить вторую часть успешной Oxenfree.

Ранее стало известно, что американская компания — разработчик компьютерных игр Blizzard выплатит 18 миллионов долларов в рамках досудебного урегулирования иска по сексуальным домогательствам и дискриминации. Согласно документу о досудебном соглашении, компания создаст фонд на указанную ранее сумму «для выплаты компенсаций и возмещения ущерба истцам».