https://static.news.ru/photo/a6955ff6-dde0-11e9-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: DOOM Eternal

Геймдиректор шутера DOOM Eternal Марти Страттон заявил, что основная задача разработчиков заключалась в том, чтобы превзойти оригинал 2016 года и расширить границы всего, чем занимается студия.

По его словам, когда команда завершила работу над DOOM, они знали, что удивили людей и что многие хотели получить ещё больше. Id Software улучшили каждый аспект сиквела, и, как уверяет геймдиректор, студии удалось сделать «лучшую вещь, над которой она когда-либо работала».

Действие DOOM Eternal перенесёт игроков с Марса на Землю. Протагонист получит новые умения и новое оружие, а сам игровой процесс станет более вертикальным. Кроме того, в сюжетную кампанию игроков смогут вторгаться другие участники под личиной различных монстров.

Игра выйдет 22 ноября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Ранее News.ru сообщил, что консоль следующего поколения PlayStaton сможет потреблять гораздо меньше энергии в режиме ожидания, чем PS4. Соответствующая функция будет доступна как дополнительная настройка.