Dr Disrespect прокомментировал свою блокировку на Twitch

Twitch не уведомил меня о конкретной причине их решения ... Крепко жму руки всем за поддержку в это трудное время, — написал Dr Disrespect в Твиттере.
Twitch заблокировал канал стримера 26 июня, заявив, что это связано с нарушением «рекомендаций для сообщества и условий обслуживания». Инсайдер Род Бреслоу позже сообщил, что бан постоянный, а не временный. По его словам, источники сообщили ему причину блокировки, но «из-за важности и деликатности этой темы» он не будет её озвучивать.
Dr Disrespect уже получал бан на Twitch в 2019 году — стример вошёл с включённой камерой в туалет выставочного центра в Лос-Анджелесе, где проводилась E3. В марте 2020 Бим заключил с платформой эксклюзивный контракт на два года.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.
Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.