Dr Disrespect прокомментировал свою блокировку на Twitch

https://static.news.ru/photo/86407d5a-b9e8-11ea-848a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr Disrespect/twitter.com

Стример Гай Бим, известный под псевдонимом Dr Disrespect, прокомментировал свою блокировку на стриминговом сервисе Twitch. Он заметил, что платформа не назвала причины его бана.

Champions Club,



Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision... Firm handshakes to all for the support during this difficult time.



-Dr Disrespect — Dr Disrespect (@drdisrespect) June 28, 2020

Twitch не уведомил меня о конкретной причине их решения ... Крепко жму руки всем за поддержку в это трудное время, — написал Dr Disrespect в Твиттере.

Twitch заблокировал канал стримера 26 июня, заявив, что это связано с нарушением «рекомендаций для сообщества и условий обслуживания». Инсайдер Род Бреслоу позже сообщил , что бан постоянный, а не временный. По его словам, источники сообщили ему причину блокировки, но «из-за важности и деликатности этой темы» он не будет её озвучивать .

Dr Disrespect уже получал бан на Twitch в 2019 году — стример вошёл с включённой камерой в туалет выставочного центра в Лос-Анджелесе, где проводилась E3. В марте 2020 Бим заключил с платформой эксклюзивный контракт на два года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.

Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.