Девайс оснащён 6.59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 и поддержкой 10-битной HDR, двойной основной камерой на 48 и 13 Мп, селфи-камерой на 24 Мп и батареей ёмкостью 6000 мАч. Последней, по словам производителя, должно хватить на 7 часов непрерывной игры в PUBG Mobile.
Аппаратной основой помимо чипсета Snapdragon 855 Plus стали 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб внутренней флэш-памяти. Пользователи смогут выбирать интерфейс между оболочкой ROG UI и Android 9.0 Pie. ASUS также утверждает, что задержка в касании составляет 49 мс, и этот показатель — самый низкий среди всех смартфонов.
Компания расширила линейку аксессуаров ROG Kunai Gamepad, док-станцией TwinView Dock II и кулером AeroActive Cooler II. Смартфон поступит в продажу в Китае 23 июля и в США 1 сентября. Цена на ROG Phone 2 пока не объявлена, но, как отметил производитель, она будет на том же уровне, что и стоимость оригинала (от $899).
Ранее News.ru сообщил, что Xiaomi Corporation впервые попала в список Fortune Global 500, рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка. Производитель оказался в категории «Интернет-услуги и розничная торговля» и занял 468 место.