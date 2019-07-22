https://static.news.ru/photo/8f34b1a0-ac5c-11e9-8559-fa163e074e61_1024.jpg ROG Phone 2 Фото: скриншот youtube.com

Компания ASUS представила игровой смартфон второго поколения ROG Phone 2. Он стал первым устройством, получившим недавно анонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Asus ROG Phone 2 specs: A new level of insanity https://t.co/pmDKv3E7dd pic.twitter.com/GMTo9kuCYH — Nexuspdate (@nexusupdatecom) 22 июля 2019 г.

Девайс оснащён 6.59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080 и поддержкой 10-битной HDR, двойной основной камерой на 48 и 13 Мп, селфи-камерой на 24 Мп и батареей ёмкостью 6000 мАч. Последней, по словам производителя, должно хватить на 7 часов непрерывной игры в PUBG Mobile.

Аппаратной основой помимо чипсета Snapdragon 855 Plus стали 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб внутренней флэш-памяти. Пользователи смогут выбирать интерфейс между оболочкой ROG UI и Android 9.0 Pie. ASUS также утверждает, что задержка в касании составляет 49 мс, и этот показатель — самый низкий среди всех смартфонов.

Компания расширила линейку аксессуаров ROG Kunai Gamepad, док-станцией TwinView Dock II и кулером AeroActive Cooler II. Смартфон поступит в продажу в Китае 23 июля и в США 1 сентября. Цена на ROG Phone 2 пока не объявлена, но, как отметил производитель, она будет на том же уровне, что и стоимость оригинала (от $899).

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