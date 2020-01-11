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Компания Apple рассчитывает выпустить все 5G-модели смартфонов iPhone до конца 2020 года. Поставки устройств с поддержкой диапазона ниже 6 ГГЦ (Sub-6 GHz) и миллиметрового диапазона (mmWave) должны начаться в конце третьего или начале четвёртого квартала.

По словам аналитики Мин-Чи Куо, разработка 5G-моделей iPhone идёт по плану. Новинки должны будут представлены на традиционной сентябрьской презентации Apple.

Ранее Куо сообщал только о релизе «яблочных» смартфонов с поддержкой mmWave, которые должны поступить в продажу в пяти странах: США, Канаде, Японии, Великобритании и Южной Корее. Как подчёркивал аналитик, ради сокращения производственных издержек.Apple может отключить новую функцию в странах без 5G и с малым покрытием сетей пятого поколения.

В начале декабря NEWS.ru писал, что Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2.