В Сети появились подробности о новом IPhone 13

MyDrivers, ссылаясь на зарубежные СМИ, опубликовали подробности о цене, дате предзаказа, старте продаж и о новых моделях линейки iPhone 13.

По имеющимся данным, новая серия продукции Apple — iPhone 13 включает в себя следующие модели: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Предзаказ на новые гаджеты от всемирно известной компании можно будет оформить уже 17 сентября: через три дня после их презентации, 14-го числа, приглашения на которую придут неделей ранее — 7 сентября.

Купить обновлённую модель iPhone в магазинах и в Интернете можно будет уже с 24 сентября, однако, по данным СМИ, в сравнении с моделью 12-й серии, новая продукция Apple подорожает на 10–20%. Многие связывают увеличение стоимости на гаджет с подорожанием значимых для iPhone комплектующих, а также производительной рабочей силы.

Ранее эксперт в области кибербезопасности признался, что функцию автоматического подключения к сетям Wi-Fi на iPhone следует отключить, иначе это может привести к необратимым последствиям.