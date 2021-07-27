Названа функция iPhone, которую следует срочно отключить

Функция автоматического подключения к сетям Wi-Fi, имеющаяся у iPhone, может представлять опасность для устройства. Её следует отключить, заявил в статье для Forbes эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман.
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Доффман предупредил пользователей, что они могут подхватить вредоносную программу, когда проходят процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа.
Ранее стало известно, что Wi-Fi следует отключать всегда, когда он не нужен, заявил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. Эксперт предупредил о множестве технических возможностей по краже данных, которыми обладают злоумышленники.