Названа функция iPhone, которую следует срочно отключить

Функция автоматического подключения к сетям Wi-Fi, имеющаяся у iPhone, может представлять опасность для устройства. Её следует отключить, заявил в статье для Forbes эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман.

Он посоветовал зайти в разделы «Запрос на подключение» и «Автодоступ к точке», чтобы поставить галочку на отметке «Спросить». Такой шаг Доффман объяснил тем, что открытые настройки присоединения позволяют злоумышленникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. После этого мошенники перехватывают трафик или прерывают доступ к Интернету, создавая видимость действующего подключения.

Доффман предупредил пользователей, что они могут подхватить вредоносную программу, когда проходят процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа.

Ранее стало известно, что Wi-Fi следует отключать всегда, когда он не нужен, заявил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов. Эксперт предупредил о множестве технических возможностей по краже данных, которыми обладают злоумышленники.