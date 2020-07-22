Samsung покажет новые продукты 2 сентября

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует провести онлайн-презентацию своей новой продукции, мероприятие рассчитано на 45 минут.
В компании не уточнили, какие именно устройства будут продемонстрированы,
Гостям предстоит совершить путешествие через интерактивный виртуальный мир и увидеть новые продукты Samsung, которые служат целям развлечения, творчества и эффективности, — говорится в сообщении компании.
Также 5 августа на онлайн-мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены пять новых мобильных гаджетов. Потребители увидят фаблет Note 20, раскладные смартфоны Fold 2 и Flip 5G, беспроводные наушники Buds Live и смарт-часы Watch 3.
Как писал NEWS.ru ранее, некоторые новые смартфоны Samsung будут продаваться без зарядок. Это решение в компании приняли, руководствуясь необходимостью уменьшить затраты на производство, логистику, а также в целях минимизации вреда для окружающей среды.
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