Samsung покажет новые продукты 2 сентября

https://static.news.ru/photo/295b913c-cbd2-11ea-969e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Xiang/ZUMAPRESS.com

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует провести онлайн-презентацию своей новой продукции, мероприятие рассчитано на 45 минут.

В компании не уточнили, какие именно устройства будут продемонстрированы, передаёт ТАСС.

Гостям предстоит совершить путешествие через интерактивный виртуальный мир и увидеть новые продукты Samsung, которые служат целям развлечения, творчества и эффективности, — говорится в сообщении компании.

Также 5 августа на онлайн-мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены пять новых мобильных гаджетов. Потребители увидят фаблет Note 20, раскладные смартфоны Fold 2 и Flip 5G, беспроводные наушники Buds Live и смарт-часы Watch 3.

Как писал NEWS.ru ранее, некоторые новые смартфоны Samsung будут продаваться без зарядок. Это решение в компании приняли, руководствуясь необходимостью уменьшить затраты на производство, логистику, а также в целях минимизации вреда для окружающей среды.