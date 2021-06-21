Названо приложение, которое нужно срочно удалить со смартфонов

Пользователи смартфонов от компании Apple должны срочно удалить со своих гаджетов приложение Google Maps. C таким заявлением выступил журналист издания Forbes Зак Доффман.

По словам журналиста, все данные, которые собирает эта программа, связаны непосредственно с личностью пользователя, все передаваемые сведения формируют личный профиль и историю.

Доффман отмечает, что в Google стараются преуменьшить значение этих рисков для конфиденциальности, заявляя, что приложение Google Maps разработано так, чтобы защищать личные данные. Например, программа предусматривает режим «инкогнито», а собранные в соответствии с настройками конфиденциальности данные не связываются с конкретным пользователем.

Однако этот режим, обеспечивающий более жёсткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал, — отметил журналист.

В качестве альтернативы Доффман рекомендует устанавливать программу Apple Maps.

Ранее журналист призывал владельцев смартфонов с операционной системой Android не использовать мессенджер Android Messages от Google, поскольку данное приложение якобы не имеет сквозного шифрования и не является безопасным.