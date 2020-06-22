Microsoft внезапно обновил устаревшую Windows 7

https://static.news.ru/photo/61e2332c-b4ac-11ea-99ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Компания Microsoft выпустила системное обновление для операционки Windows 7 через полгода после объявления о прекращении поддержки устаревшей ОС.

Обновление затронуло все сборки операционных систем Windows 7 и 8.1, сделав браузером по умолчанию новую версию Microsoft Edge, выпущенную на движке Chromium — это единственное нововведение.

Новая версия Edge обеспечивает отличную поддержку новых возможностей рендеринга, современных веб-приложений и мощных инструментов разработки на всех платформах, — отмечено в пресс-релизе компании.

По информации Lenta.ru, признанная устаревшей Windows 7 осталась второй по популярности операционной системой в мире, сохранив 24% рынка. Microsoft не выпускал обновлений с января 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Adobe объявил, что перестанет поддерживать Flash Player после 2020 года. Компания признала сервис устаревшим, неэкономичным и небезопасным, предложив разработчикам переходить на стандарт HTML5 при создании сайтов с визуальным контентом.