Когда в продаже появится iPhone 15: сколько стоит, какие характеристики

Фото: re-store

Презентация новых продуктов от Apple произойдет 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что компания представит флагманский смартфон iPhone 15. Что известно о новом гаджете?

Какие новые модели iPhone будут выпущены осенью 2023 года

Предполагается, что Apple будет выпускать базовый iPhone 15, увеличенный iPhone 15 Plus, премиальный iPhone 15 Pro и флагманский iPhone 15 Pro Max. По информации Bloomberg, IT-гигант почти закончил работу над операционной системой iOS 17, которая также может выйти в ближайшее время.

«На прошлой неделе компания выпустила восьмые бета-версии iOS 17, iPadOS 17 и watchOS 10. Быстрая последовательность выпусков шестой, седьмой и восьмой бета-версий говорит нам о том, что Apple быстро приближается к завершению», — отметил журналист издания Марк Гурман.

Он пояснил, что компании необходимо вовремя завершить разработку программного обеспечения, чтобы начать его установку на модели iPhone 15. Apple рассматривает восьмой бета-тест как финальную версию iOS 17.0.

Каким будет iPhone15, что о нем известно

Новые смартфоны будут оснащены разъемом USB-C вместо Lightning. Apple планировала продолжать использовать разъем Lightning в своих гаджетах еще несколько лет, однако Европейский союз обязал производителей мобильных устройств перейти на стандарт USB-C до конца 2024 года.

«Таким образом, Apple сейчас находится в неловком положении, принимая ту самую технологию, которая ей не нужна. Когда 12 сентября компания представит iPhone 15, разъемы USB-C появятся в четырех новых моделях телефонов, а также в AirPods Pro, и Apple назовет это большой победой для клиентов», — подчеркивает Гурман.

Камера iPhone 15 Pro может получить перископ-объектив, который улучшит съемку на большие расстояния и увеличит масштаб изображения. У нового смартфона выступ камеры сделали больше, чем в предыдущих моделях. Возможно, это связано именно с новым объективом.

Pro-версии iPhone получат более быстрый процессор A17 Bionic. В Pro-версиях также будет установлено оперативной памяти 8 Гб вместо 6 Гб. Емкость аккумулятора составит от 3200 мА·ч до 4325 мА·ч. Мощность быстрой проводной зарядки - 20 Вт, а беспроводной — 15 Вт.

Фото: re-store

Сколько будет стоить новый iPhone

Apple приходится частично выводить свои производства из КНР в другие страны Азии из-за попыток Соединенных Штатов ограничить технологический прогресс Китая. По этой причине цены на смартфоны, которые будут представлены через несколько дней, могут быть существенно выше, чем было ранее.

По словам главного редактора Wylsacom Media, эксперта по мобильным устройствам Александра Побыванца, телефоны действительно могут вырасти в цене.

«Телефон подорожает сам по себе. Apple добавит порядка $100–150 к его стартовой цене. Если представить, что базовый iPhone 15 будет стоить $1200, а не 1000, с учетом курса получится 140–150 тысяч. Но учитывая, что со старта продаж цены резко взлетают и колебания курса, цена в 200 тысяч за iPhone выглядит не то чтобы пугающей, а реальной в текущих условиях, — сказал Побыванец.», — отметил в беседе с NEWS.ru специалист.

Предположительно, новые модели iPhone традиционно могут появиться в продаже через 10 дней после презентации.

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