https://static.news.ru/photo/8f81deb8-e9b4-11e9-847b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Команда Instagram приняла решение удалить вкладку «Подписки». Она отображала подписки, оставленные пользователями комментарии и их лайки, однако функция критиковалась за злоупотребление возможностью следить за другими юзерами.

Как отметили разработчики, они удаляют вкладку по двум причинам. Во-первых, «Подписками» на регулярной основе пользуется небольшое число людей, и в Instagram считают, что некоторые пользователи даже не знали о её существовании. Во-вторых, команда стремится к упрощению интерфейса.

Обновление уже вышло и станет доступно всем юзерам в ближайшее время. Впервые вкладка «Подписка» появилась в 2011 году и в то время представляла собой основной инструмент для поиска нового контента. В дальнейшем её функционал взяла на себя вкладка «Интересное».

Ранее News.ru сообщил, что Instagram добавил в приложение новую функцию для борьбы с фишингом. Оно должно помочь пользователям понять, отправлено ли электронное письмо компанией Facebook, владеющей соцсетью, или сетевыми мошенниками.