Команда Instagram приняла решение удалить вкладку «Подписки». Она отображала подписки, оставленные пользователями комментарии и их лайки, однако функция критиковалась за злоупотребление возможностью следить за другими юзерами.
Как отметили разработчики, они удаляют вкладку по двум причинам. Во-первых, «Подписками» на регулярной основе пользуется небольшое число людей, и в Instagram считают, что некоторые пользователи даже не знали о её существовании. Во-вторых, команда стремится к упрощению интерфейса.
Обновление уже вышло и станет доступно всем юзерам в ближайшее время. Впервые вкладка «Подписка» появилась в 2011 году и в то время представляла собой основной инструмент для поиска нового контента. В дальнейшем её функционал взяла на себя вкладка «Интересное».
Ранее News.ru сообщил, что Instagram добавил в приложение новую функцию для борьбы с фишингом. Оно должно помочь пользователям понять, отправлено ли электронное письмо компанией Facebook, владеющей соцсетью, или сетевыми мошенниками.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен