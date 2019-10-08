https://static.news.ru/photo/225667a0-e9aa-11e9-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Instagram добавил в приложение новую функцию для борьбы с фишингом. Оно должно помочь пользователям понять, отправлено ли электронное письмо компанией Facebook, владеющей соцсетью, или сетевыми мошенниками.

В настройках безопасности приложения появилась новая опция «Email от Instagram», посредством которой проверяется подлинность. Пользователи найдут там все электронные письма, отправленные им сервисом за последние 14 дней.

Все полученные email делятся на две группы: официальные и «другие». Последняя включает письма от мошенников, выдающих себя за представителей Instagram с целью получить от жертвы имя пользователя и пароль. Разработчики уточнили, что некоторые юзеры всё равно могут попасться на уловку злоумышленников, поэтому всем без исключения рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее News.ru рассказал, что WhatsApp устранила новую уязвимость в мессенджере. Она позволяла злоумышленникам получить доступ к ПО с помощью GIF-файла.