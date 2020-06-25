Генпрокуратура закупила защищённые телефоны за 170 тысяч каждый

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Генеральная прокуратура закупила специальные сотовые телефоны с криптографической защитой. Общая стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей.

Договор на поставку был заключён с Научно-техническим центром «Атлас». Организация специализируется на защите информации. По условиям договора будут поставлены десять комплексов «М-633С» или «М-633С-01», стоимость одного устройства 170 тысяч рублей.

Поставляемый специальный сотовый телефон соответствует требованиям ФСБ России к шифровальной аппаратуре и может использоваться для шифрования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, — говорится в договоре.

Указаны некоторые технические характеристики устройства: в память можно записать не более тысячи абонентов, телефон может включиться после полугодового простоя, если устройство будет потеряно, то другой человек не сможет им воспользоваться, об этом сообщается на портале госзакупок.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ направляла российским интернет-сервисам письма с требованием предоставить доступ к переписке россиян в августе 2019 года. Тогда в столице проходили протесты. Ключи для дешифровки должны были предоставить «Авито», «Хабр» и RuTube, а также десятки других сервисов.