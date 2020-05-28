Флешку для «защиты от 5G» начали продавать в Великобритании

USB-флешка под названием 5GBioShield поступила в продажу в Великобритании. Продавцы утверждают, что устройство использует «технологию квантового голографического катализатора» для защиты пользователей от 5G.
Член Консультативного комитета 5G города Гластонбери Тони Холл одобрил 5GBioShield и рекомендовал её к использованию, упомянув в докладе, что даже они «используют это устройство и находят его полезным». Он также указал, что при включённых сетях пятого поколения «стаи птиц [падают] с неба замертво», «у людей появляются носовые кровотечения» и «увеличивается число самоубийств».
Специалисты из компании Pen Test Partners изучили устройство и пришли к выводу, что новинка стоимостью почти $350 практически ничем не отличается от обычной USB-флешки объёмом 128 Гб. При этом цена последней составляет всего $6,
Ранее NEWS.ru рассказал, что сторонники мифа о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, началинападать на людей. Преследованию с их стороны подвергаются работники британской телекоммуникационной компании Openreach.
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