Эксперт рассказал о пользе старого смартфона

https://static.news.ru/photo/c949f234-13f7-11eb-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старый смартфон можно сдать в специализированный магазин, приспособить для творчества или использовать в качестве резервного телефона. Об этом заявил партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Самый очевидный вариант использования старого телефона — продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника, — отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что старый гаджет можно также отдать ребёнку. Телефон станет для него тренировочным пособием, которое он может даже разбить, подчеркнул Мясоедов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Элеонора Абеле заявила, что мотивы для слежки за пользователем смартфона по геолокации, как правило, носят коммерческий и частный характер. По её словам, наблюдение могут вести компании, которым владелец гаджета сам разрешает это делать при установке мобильных приложений. Абеле добавила, что давать доступ к своей геолокации следует не всем.