https://static.news.ru/photo/cde8632a-c4e8-11e9-ac38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Jaitner/dpa/Globa Look Press

Apple готовится представить ряд новых устройств в сентябре. Список новинок включает три новых iPhone и iPad Pro с обновлёнными камерами.

Компания презентует преемника iPhone Xr и Pro-версии смартфонов, которые станут заменой iPhone XS и iPhone XS Max. Последние получат новую систему камер с третьим сенсором. Она сможет снимать одновременно три изображения и с помощью нового программного обеспечения автоматически корректировать комбинированную фотографию.

Кроме того, новая система будет делать снимки с более высоким разрешением и, как отмечают источники Bloomberg , сможет «конкурировать с некоторыми традиционными камерами». Качество фотографий, сделанных в условиях слабой освещённости, также улучшится.

В Pro-моделях Apple приблизит возможности записи роликов к профессиональным видеокамерам. Пользователи при помощи специальной функции смогут ретушировать, применять эффекты, изменять цвета и обрезать видео во время записи в реальном времени. Преемник iPhone Xr, в свою очередь, получит двойную заднюю камеру. В Купертино улучшили её для портретной съёмки и добавили возможность для большего увеличения масштаба изображения без потери качества.

Осенняя презентация Apple должна пройти 10 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что Apple находится на завершающей стадии сертификации гибких OLED-экранов. Их производством занимается китайская компания BOE Display.