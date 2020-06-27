Apple может выпустить 10,8-дюймовый iPad до конца года

Компания Apple готовится выпустить новый 10,8-дюймовый iPad во второй половине 2020 года. В первом полугодии 2021 года американский производитель представит 8,5-дюймовую модель.
Информацией поделился аналитик Мин-Чи Куо. Он не уточнил, что будет ли 10,8-дюймовая iPad новой версией существующего планшета с 10,2-дюймовым экраном iPad или 10,5-дюймового iPad Air. При этом второе устройство
Как ожидает аналитик, Apple включит в комплект поставки обоих планшетов новый адаптер питания мощностью 20 Вт. В то же время, по словам Куо, для iPhone 12 устройство будет доступно только в качестве отдельного аксессуара, как и фирменные наушники EarPods.
Ранее NEWS.ru рассказал, как Apple изменила вектор разработки AR- и VR-гарнитуры, когда в компании возникли разногласия между бывшим главным дизайнером Джони Айвом и руководителем секретной группы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен