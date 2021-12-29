Kaspersky исключили из списка ПО для предустановки на гаджеты в России
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:32, 30 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Антивирус Kaspersky Internet Security исключили из списка программ, обязательных для предустановки на продаваемых в России гаджетов в 2022 году. Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идёт о предварительной установке антивируса на стационарные и портативные компьютеры (за исключением планшетов).
Позицию, касающуюся Kaspersky Internet Security, раздела II перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году, утверждённого распоряжением правительства Российской Федерации от 31 июля 2021 года № 2129-р, исключить, — говорится в документе.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительственных кругах, компания сама попросила исключить её продукт из перечня ПО для компьютеров.
Президент Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года.
Ранее правительство утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране отдельных видах техники. Таким образом, с 1 января 2022 года на всех гаджетах, продаваемых в нашей стране, будет предустановлен именно этот поисковик.
Изменения вносятся в распоряжение кабинета министров, которое было принято в конце июля 2021 года. Согласно принятому закону, вступившему в силу 1 апреля, на все гаджеты, которые продаются в России, нужно устанавливать отечественный софт. Таким образом предполагается поддержать отечественного производителя.