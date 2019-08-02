Бывший тренер махачкалинского «Анжи» и калининградской «Балтики» Олег Василенко в эксклюзивном интервью News.ru подвел итоги двухматчевого противостояния тульского «Арсенала» с бакинским «Нефтчи» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

— Какие впечатления остались от игры тульского «Арсенала» и бакинского «Нефтчи»?

— Хорошая получилась игра. Динамичная и плотная, с обилием единоборств. Высокий темп с первой до последней минуты. Понравилось, что «Нефтчи» действует агрессивно и не играет по счёту. Это прослеживалось и в первом матче, и тем более в домашней игре.

На мой взгляд, «Арсенал» более точно обращался с мячом в некоторых эпизодах. Меньше делал потерь на своей половине поля и старался навязать свою игру. Делал опасные доставки мяча в штрафную, преимущественно с левого фланга. Больше нанесли ударов. Но точнее оказались футболисты «Нефтчи». Им удалось реализовать свои моменты, у «Арсенала», к сожалению не получилось.

— Не показалось, что Тула, которая так рвалась в еврокубки, оказалась не готова к играм такого уровня?

— У «Нефтчи» большой опыт выступления в еврокубках, «Арсенал» в этом плане новичок. Это могло сказаться. В квалификации, тем более со второго этапа, практически все команды равные по силе. Я не думаю, что была недооценка. Во-первых, на поле были спортсмены. И все выходят мотивированные. Во-вторых, это был второй матч, обязывал побеждать. В-третьих, это Лига Европы, очень интересный и непредсказуемый турнир. Он всегда заставляет выкладываться, даже больше обычного. Так сложилось противостояние.

— Если бы на месте «Арсенала» был бы «Спартак» или «Краснодар», то можно ли предположить, что ситуация сложилась бы иначе?

— Предположить, это что-то из виртуального. И мне сложно проводить такие параллели. Но возможно допустить, что могло бы быть иначе. Так как эти клубы имеют большой опыт выступлений в Еврокубках.

— Если отталкиваться от игры туляков, то в чем команде надо прибавлять?

— На этот вопрос лучше ответит главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко.

— Сильно ли видна нехватка Джорджевича, Мирзова и Бакаева, которые отвечали за линию атаки в прошлом сезоне?

— Безусловно. Это игроки, которые помогли бы команде. Но начался новый сезон и есть футболисты, которые точно не слабее. Очень активно провели матч: Лесовой, Горбатенко, Ткачёв.

— Кого бы вы могли выделить из состава «Нефтчи»?

— Я бы выделил Эмина Махмудова. Умный, тонкий игрок. Начинал ещё в дубле «Сатурна», потом в основе, затем перешёл в московский «Спартак». Сейчас он возмужал, прибавилось опыта. Дарио, атакующий полузащитник, хорошее индивидуальное мастерство. Также выделил бы Мбоджа, который забил третий гол. Знаю его очень хорошо по чемпионату Литвы, где он выступал в составе «Жальгириса». Очень сильный защитник.

— Какие перспективы у этой команды в еврокубках? Будете ли следить за ними в Лиге Европы?

— Всегда слежу за Лигой Европы. Не раз участвовал в нём. Это особенный турнир, в который хочется возвращаться. Тем более, если играют команды против которых играл или знакомые игроки.

Что касается «Нефтчи», это интересная команда. В двух этапах Лиги Европы, они забили 13 мячей, при этом оставив свои ворота на замке. Это очень серьёзный показатель. Я думаю, что у них есть неплохие шансы пройти дальше.