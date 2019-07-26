Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru поделился своим мнением о первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи». Он отметил, что у «канониров» остались неплохие шансы пройти в следующую стадию турнира.

— Что скажете о прошедшей игре «Арсенала» и «Нефтчи»?

— Рано делать пока какие-то выводы, так как противостояние длится два матча, так что просто дождёмся ответной встречи. В Азербайджане неплохой чемпионат, а «Нефтчи» — добротная команда. Если говорить о шансах, то 55 на 45 в пользу бакинцев, но у «Арсенала» есть ещё возможность пройти дальше. «Оружейники», может, немного перегорели, для них это дебют на еврокубковой арене. На них пришёл целый стадион, который все 90 минут гнал команду вперёд.

— Чем-то бакинцы вас удивили?

— Типичная выездная встреча, где всё шло до одной ошибки соперника. Видно, что выделялся на поле капитан «Нефтчи» полузащитник Эмин Махмудов, плюс тренер Роберто Бордин ставит хороший футбол, где все знают, когда и куда бежать. Ещё у них неплохие ребята есть из Гвинеи и Гаити, очень работоспособные.

— Не показалось, что «оружейники» не слишком уверенно действовали в атаке?

— Первая игра, стадион их погнал. Думаю, что где-то просто немного перегорели. Чуть-чуть расслабило их то, что изначально их приписали к фаворитам, но клубы примерно равные по уровню. Если бы «Нефтчи» играл в российском чемпионате, то коллективу было бы по силам побороться за 6–10-е место в турнирной таблице.

— Согласитесь, что более логичным исходом стала бы ничья?

— Футбол иногда настолько бывает несправедливым. Могли сыграть вничью, а могли ведь и более крупно уступить. Хотелось бы, чтобы «Арсенал» прошёл дальше и принёс нам какие-то очки в копилку. Потом, объективно говоря, тулякам сейчас тяжело — забрали Бакаева, Мирзова и Джорджевича, надо искать варианты.

— Какой игры ждёте от ответного поединка?

— Думаю, что в силу специфики в любом случае Тула будет действовать на контратаках, но не могу представить южную команду, которая играла бы от обороны. Надо попытаться забить быстрый гол, а там соперник будет раскрываться. Хочется пожелать удачи «канонирам». Что-то мне подсказывает, что туляки смогут пройти дальше в этом противостоянии.