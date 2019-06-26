https://static.news.ru/photo/632830b4-97e4-11e9-b599-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новый лимит на иностранных футболистов в чемпионате России.

Как передаёт корреспондент News.ru, в cезоне-20/21 премьер-лиги он составит «8+17». Клубы смогут заявлять не более восьми легионеров, при том что общая заявка не должна превышать 25 человек.

В настоящий момент в РПЛ существует лимит «6+5», но распространялся не на сезон, а на игру — на поле могло находиться не более шести легионеров, тогда как в клубе их может быть сколько угодно.

Ранее News.ru писал, что «Уфа» планирует подписать не менее шести российских игроков.