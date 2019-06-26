Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новый лимит на иностранных футболистов в чемпионате России.
Как передаёт корреспондент News.ru, в cезоне-20/21 премьер-лиги он составит «8+17». Клубы смогут заявлять не более восьми легионеров, при том что общая заявка не должна превышать 25 человек.
В настоящий момент в РПЛ существует лимит «6+5», но распространялся не на сезон, а на игру — на поле могло находиться не более шести легионеров, тогда как в клубе их может быть сколько угодно.
Ранее News.ru писал, что «Уфа» планирует подписать не менее шести российских игроков.