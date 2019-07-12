Голкипер «Сочи» Евгений Фролов поделился впечатлениями после поражения в контрольном матче от «Спартака» со счётом 1:7.
Клуб готовится к сезону. И знаете, лучше в одном матче пропустить семь голов, чем в семи по одному. Та игра стала для нас хорошим уроком, — цитирует Фролова «
Советский спорт».
Ранее 31-летний Фролов подписал с «Сочи» двухлетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл в 22 матчах, в которых пропустил 26 мячей.
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления полузащитника национальной команды Дениса Черышева, писал News.ru.