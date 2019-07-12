https://static.news.ru/photo/6ec5be58-a4c0-11e9-8304-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ФК «Сочи»/vk.com

Голкипер «Сочи» Евгений Фролов поделился впечатлениями после поражения в контрольном матче от «Спартака» со счётом 1:7.

Клуб готовится к сезону. И знаете, лучше в одном матче пропустить семь голов, чем в семи по одному. Та игра стала для нас хорошим уроком, — цитирует Фролова « Советский спорт ».

Ранее 31-летний Фролов подписал с «Сочи» двухлетний контракт. В прошлом сезоне он сыграл в 22 матчах, в которых пропустил 26 мячей.

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